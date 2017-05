Huis bejaarde man op stelten gezet: 8 maanden celstraf

GOUDA - Een dakloze man (38) is dinsdag veroordeeld omdat hij begin dit jaar de woning van een 75-jarige Gouwenaar aan de Karnemelksloot op stelten zette. Hij krijgt acht maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De dakloze Gouwenaar ging weleens op bezoek bij het oudere slachtoffer om een borreltje te drinken. Tijdens een van die bezoekjes liet hij zijn horloge daar liggen. Toen hij niet meteen terecht kon om zijn klokje op te halen, werd Nour El O. boos. De eerstvolgende keer dat hij wel naar binnen mocht, op 2 januari, schopte hij stennis.Hij stak toen niet alleen zijn eigen horloge in zijn zak, maar ook allerlei bezittingen van zijn gastheer: sieraden, een presse papier, een vergrootglas, een aansteker en nog meer. Hij vulde daar nog een plastic tas mee. De Gouwenaar wilde de oudere man 'een lesje leren'. Namelijk: 'hoe het voelt om niet bij je eigen spullen te kunnen komen'. Ook gooide hij dingen kapot, zoals een radio.Ondanks aanmaningen van zijn gastheer het pand te verlaten, plofte O. in een luie stoel en bleef zichzelf inschenken uit een whiskyfles van het slachtoffer. 'Jij gaat niet de politie bellen, ik wil geld en anders maak ik, je dood!', beet hijde oudere man toe. De laatste vluchtte uiteindelijk naar buiten waar hij hulp vroeg aan langkomende fietsers die de politie waarschuwden.In juli vorig jaar bedreigde de dakloze O. ook al hulpverleners van het Leger des Heils aan de Livingstonelaan in Gouda. Hij zou kampen met psychiatrische problematiek en alcoholverslaving. De rechtbank legde hem ook verplicht reclasseringtoezicht op.Het vonnis van de rechtbank komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie