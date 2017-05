Minder snelheidsboetes, weggebruikers in Westland vaakst geflitst

REGIO - Het aantal snelheidsovertredingen bij trajectcontroles is in de eerste vier maanden van dit jaar afgenomen. Van januari tot april zijn er 638.343 boetes uitgedeeld tegen 650.300 in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM) hebben gepubliceerd.

Uit de trajectcontroles langs de snelwegen in onze regio blijkt dat weggebruikers op de A4 bij Leidschendam het vaakst tegen de lamp lopen. In de eerste vier maanden van dit jaar leverde dat al 89.470 overtredingen op. De trajectcontrole langs de A12 tussen Den Haag en Voorburg was lange tijd wegens onderhoud buiten werking. Toch leverde dit traject tussen januari en april al 18.284 bekeuringen op.Ook langs de regionale wegen brengen flitspalen nog altijd een aardig bedrag aan boetes in het laatje. Vooral de flitspalen langs de N211 (Wippolderlaan) in de gemeente Westland gaan relatief vaak af: in westelijke richting (richting Den Haag) was het 10.820 keer raak, in oostelijke richting (naar de A4) 16.305 keer.Ook twee andere flitsers in onze regio vallen op vanwege het hoge aantal bekeuringen: de flitspaal langs de N207 in Waddinxveen (11.833 boetes) en de beruchte flitser langs de Prinses Beatrixlaan in Delft (11.626 boetes). De minst scorende flitspaal in onze regio staat in de gemeente Kaag en Braassem, langs de N207: in de afgelopen vier maanden ging die slechts drie keer af.