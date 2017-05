VVD wil hogere boetes bij overlast in openbaar vervoer

Foto: ANP

DEN HAAG - De VVD in Zuid-Holland wil dat er een proef komt met hogere boetes bij overlast in het openbaar vervoer. De liberalen zijn enthousiast over het beleid in de provincie Utrecht, waar voortaan een dubbele boete wordt uitgedeeld.





De extra boete is een initiatief van het Utrechtse vervoersbedrijf en de politie. Door hun goede afspraken krijgen daders direct na het incident de rekening gepresenteerd. De VVD heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd om de politie en de provinciale vervoersbedrijven samen te brengen, zodat een vergelijkbaar experiment gestart kan worden.



