FC Lisse verliest eerste wedstrijd om promotie naar tweede divisie

Vreugde bij Harkemase Boys, teleurstelling bij FC Lisse (foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse heeft de eerste finalewedstrijd in de nacompetitie voor promotie naar de tweede divisie verloren van Harkemase Boys. Voor het eigen publiek verloren de Lissenaren met 1-2.

De ploeg uit Friesland kwam na ruim vijf minuten spelen al op voorsprong toen Henny Bouius na een scrimmage voor de goal van Lisse de bal het laatste zetje kon geven (0-1). De Lissenaren trokken de stand in de tiende minuut weer gelijk. Vanaf elf meter schoot Rowdy van der Putten raak.



In de tweede helft waren er goede kansen voor Lisse om de voorsprong te pakken. Maar de kansen werden niet benut. Met nog 25 minuten te gaan zag Lisse bovendien een doelpunt worden afgekeurd. Ook een tweede doelpunt van de Lissenaren werd afgekeurd wegens buitenspel.



Strafschop



Tien minuten voor tijd trok Harkemase Boys de overwinning naar zich toe. Na een overtreding op Oebele Schokker, kregen de Friezen een strafschop. Schokker bepaalde vanaf de penaltystip de eindstand op 1-2.



Zaterdag speelt FC Lisse de tweede wedstrijd in Harkema. Lisse moet deze wedstrijd winnen om kans te houden op promotie naar de tweede divisie. Dat duel is live te volgen via 89.3 Radio West.



Scoreveroop FC Lisse - Harkemase Boys 1-2 (1-1): 0-1 Bouius, 1-1 Van der Putten (strafschop), 1-2 Schokker (strafschop)



