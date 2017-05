Kinderen basisschool maken film over rechten voor meisjes

LEIDEN - Bioscoop Trianon in Leiden stond dinsdag even in het teken van films die gemaakt zijn door kinderen. Voor het Unicef Kinderrechten Film Festival maken scholen door het hele land jaarlijks een film over kinderrechten.

Ongeveer 400 bovenbouwers van basisscholen uit het hele land melden zich bij bioscoop Trianon in Leiden. Op het programma staan tien films met als thema vrede en vrijheid. Eén van de scholen die meedoet aan het project is de Leidse basisschool De Arcade.'De film gaat over een vrouwelijke soldaat die betrokken is bij hulpacties in Afghanistan', zegt Tanja Ras van basisschool De Arcade. 'De bevolking heeft aanvankelijk niet door dat ze een vrouw is, maar als ze later haar lange blonde haar zien is Maaike ineens een rolmodel voor de vrouwen daar.'De kinderen maken de films niet alleen, ze krijgen daarbij hulp en voorlichting van Unicef. Er is bijvoorbeeld een filmcoach en bij De Arcade kwam een oorlogsveteraan langs om te praten over haar ervaringen in Afghanistan. Zij was uiteindelijk de inspiratie voor de film van De Arcade.Aan het eind van de ochtend werd duidelijk dat de film 'Maaike' van De Arcade door mag naar de finale in Amsterdam eind juni. De volledige film kun je hier bekijken.