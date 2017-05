Meer Haagse vluchtelingen hebben klachten over hun leefomstandigheden

DEN HAAG - Niet alleen de vluchtelingen die in de opvang op Ypenburg in Den Haag wonen hebben kritiek op hun opvanglocatie. Ook statushouders die aan de Jupiterkade in de Haagse Binckhorst wonen zijn ontevreden. Ze vinden dat ze met teveel mensen in een woning zitten. 'Hoe moet ik aan mijn toekomst in Nederland werken als ik hier zit', zegt Mousa Shekmons uit Syrië.

Afgelopen vrijdag gingen enkele tientallen vluchtelingen uit Ypenburg naar het Haagse stadhuis om te protesteren tegen hun leefomstandigheden. De statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, vinden onder andere dat ze te weinig privacy hebben, met teveel mensen in een woning moeten leven en een te lage uitkering krijgen. Bovendien is hun huis vies omdat bewoners niet alles opruimen.De kritiek komt de vluchtelingen op kritiek te staan. PVV-raadslid Willie Dille: 'Het is een grof schandaal. Als je vlucht voor een oorlog, dan ben je toch blij dat je ergens veilig zit. En dan gaan ze zitten klagen over hun te kleine woningen en hun lage uitkering. Ik vind het vreselijk.' Ook VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf is niet te spreken over de opstelling van de vluchtelingen. 'Ik vind het zeer ongepast. Ze zouden blij en dankbaar moeten zijn dat ze een opvangplek hebben.'De vluchtelingen in Ypenburg zijn niet de enige die kritisch zijn. Ook aan de Jupiterkade worden statushouders opgevangen. Het gaat om 130 mannen afkomstig uit voornamelijk Syrië en Eritrea. Ze wonen met vier man in een woonunit.'Het is een slechte kamer', vindt Mousa Shekmons uit Syrië. Hij woont sinds twee jaar in Nederland en spreekt Nederlands. Hij volgt een MBO-opleiding en wil automonteur worden. 'Maar hier op deze plek kan ik niet studeren', zegt hij. 'Deze muren zijn dun en van plastic en als iemand anders in de andere kamer praat, dan kan ik dat horen.'Hij begrijpt dat sommige mensen verbaast zijn over de kritiek. 'Natuurlijk, maar ik kom hier om te studeren. Ik ben hier niet om af te wachten, of te eten of om geld op te halen. Ik wil hier een toekomst. Maar als ik hier blijf, waar is mijn toekomst dan?'De PvdA in de Haagse gemeenteraad begrijpt de klachten van de vluchtelingen. 'Wij hebben er daarom al langer op aangedrongen om te zorgen voor zoveel mogelijk zelfstandige woningen', vertelt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Royale woningen zullen het niet worden, en dat geeft ook niet. Maar met meerdere mensen in een woning kan zorgen voor spanningen. Dat kan ik mij voorstellen.'Een woordvoerder van het stadhuis zegt dat er wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefomstandigheden aan de Jupiterkade. Op termijn moet het aantal vluchtelingen op die locatie verminderen tot zestig.