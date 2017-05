Oud ADO-spelers vieren dat ze 50 jaar geleden naar Amerika gingen

De spelers vieren dat ze 50 jaar geleden naar Amerika gingen. Foto Patricia de Zoete

DEN HAAG - ADO naar Amerika, in 1967 was dat groot nieuws in Den Haag en Nederland. De nog levende oud-spelers en de weduwen van de overleden spelers kwamen vandaag bij elkaar om dat feit te herdenken en het samen te vieren. Voor die gelegenheid had oud ADO-speler René Pas zich in het pak van ‘Uncle Sam’ gehesen.





Sport Campus Zuiderpark



Het gezelschap van oud ADO-spelers bracht ook nog een bezoek aan de nieuwe Sportcampus Zuiderpark. De weduwe van Aad Mansveld keek haar ogen uit. Beneden in de catacomben van de campus kregen de voetballers een bijzondere verrassing. De gemeente Den Haag, mede-investeerder van het complex, heeft de oude ADO-middenstip behouden en die werd voor deze gelegenheid onthuld. Sport Campus Zuiderpark gaat op 17 juni open voor het publiek.



'Ik heb er fantastische herinneringen aan,' vertelt Pas. 'De vliegtocht duurde in die tijd 23 uur en toen kwamen we in het beloofde land. De Amerikanen kenden alleen maar American Football en wij moesten het Europese voetbal promoten dat is voor mijn gevoel erg goed gelukt.'

Door: Anita Janssen