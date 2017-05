Geen opvolger voor wethouder El Mokaddem

WESTLAND - Er komt geen opvolger voor vertrekkend PvdA-wethouder El Mokaddem. Dat heeft burgemeester Sjaak van der Tak dinsdagavond aan de Westlandse gemeenteraad laten weten, meldt regiopartner WOS. Hij las een verklaring van de coalitie voor. De portefeuilles van El Mokaddem worden verdeeld over de overige wethouders.

GroenLinks, dat eerder met PvdA nog Progressief Westland vormde, gaat geen wethouder leveren , schrijft de WOS. Wel blijft de partij onderdeel uitmaken van de coalitie. De PvdA nam eerder afscheid van de coalitie nadat de partij geen overeenstemming kon bereiken met de coalitie over de opvolging van El Mokaddem.El Mokaddem stopt vervroegd als wethouder van Westland om in dienst te treden bij het Monsterse tuinbouwbedrijf Koppert Cress. Per 1 juni legt de PvdA-wethouder zijn functie neer. Hij beheert de portefeuilles Sociale zaken, de Participatiewet, Sport, Dienstverlening, Personeel en organisatie, Communicatie en Duurzaamheid. Eerder was El Mokaddem zes jaar raadslid voor Progressief Westland.