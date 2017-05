Student friemelt zijn vinger vast in Delftse bibliotheek

DELFT - Een student mag na een lange avond in de bibliotheek van de TU Delft blij zijn dat hij al zijn tien vingers nog heeft. Hij kwam dinsdagavond met zijn middelvinger vast te zitten in een buisvormig onderdeel van zijn stoel, waarna hulpdiensten hem met een ijzerzaag moesten bevrijden.

'De jongeman is met zijn vinger gaan friemelen in een metalen buis. Die buis zit op die stoelen zodat je die makkelijker in elkaar kan schuiven', legt een woordvoerder van de TU Delft uit. 'Daarna zijn de brandweer en een ambulance ter plaatse gekomen. Ze hebben een deel van de buis afgezaagd. Later hebben is de jongen in het ziekenhuis definitief van het stuk metaal bevrijd.'Een woordvoerder benadrukt dat het geen student van de TU Delft is, maar een hogeschoolstudent uit de buurt. 'Hij maakt het gelukkig goed.'