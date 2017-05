Jeffrey Jongeneelen met twee goals belangrijk voor Rijnsburgse Boys in strijd om promotie

Rijnsburgse Boys - Jong FC Volendam, Jeffrey Jongeneelen (r) - Foto: OrangePictures

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft het eerste duel in de finale van de nacompetitie gewonnen. Op eigen veld werd Spakenburg dinsdagavond door twee goals van Jeffrey Jongeneelen met 2-1 over de knie gelegd.

Waar Rijnsburgse Boys in de beginfase de ploeg was die wilde voetballen, was het Spakenburg dat voornamelijk op de counter loerde. Op de vraag welke aanpak het meest effectief was, leek na een kwartier een antwoord te komen. Kelvin Maynard zette de 'Blauwen' na de eerste grote kans direct op voorsprong, maar de vreugde was slechts van korte duur.



Nog geen vijf minuten later moest namelijk ook de doelman aan de andere kant vissen. Jongeneelen had het antwoord op de tegentreffer. Het felle randje van de Uien verdween echter na de gelijkmaker en Rijnsburg had moeite met het Spakenburgse spel.



Handen vol



Ook na rust was Rijnsburgse Boys lang zoekende. De defensie had af en toe de handen vol aan de Spakenburgse voorhoede. Toch lukte het de Rijnsburgers iets meer grip op het duel te krijgen en schoot Jongeneelen de Uien uiteindelijk naar de winst.



Zaterdag staat de wedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen Spakenburg op het programma. Dat duel is die middag live te volgen via 89.3 Radio West.



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Spakenburg 2-1 (1-1): 0-1 Maynard, 1-1 Jongeneelen, 2-1 Jongeneelen