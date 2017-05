West Wekker: Man vast voor steekpartij en minder verkeersboetes voor hard rijden

DEN HAAG - Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws even voor je op een rij gezet. Voor de steekpartij van maandagavond in Zoetermeer, waarbij een 30-jarige vrouw gewond raakte, heeft de politie een 31-jarige Zoetermeerder aangehouden. En we krijgen minder verkeersboetes voor te hard rijden, maar in het Westland worden nog altijd duizenden automobilisten geflitst.

De politie heeft een 31-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Hij zou iets te maken hebben met het steekincident van maandagavond waarbij een 30-jarige vrouw uit het niets werd gestoken in een park.Het aantal snelheidsovertredingen bij trajectcontroles is de eerste vier maanden van dit jaar afgenomen. Van januari tot april zijn er 638.343 boetes uitgedeeld tegen 650.300 in diezelfde periode vorig jaar.Vooral de flitspalen langs de N211 in de gemeente Westland flitsen relatief vaak.De VVD in Zuid-Holland wil dat er een proef komt met hogere boetes bij overlast in het openbaar vervoer. De liberalen zijn enthousiast over het beleid in de provincie Utrecht, waar voortaan een dubbele boete wordt uitgedeeld.ADO naar Amerika, in 1967 was dat groot nieuws in Den Haag en Nederland. De nog levende oud-spelers en de weduwen van de overleden spelers kwamen gisteren bij elkaar om dit feit te herdenken en het samen te vieren. Het weer : het wordt vandaag een vriendelijke woensdag. De zon breekt wederom goed door en bij wat minder wind wordt het ook iets warmer. Aan zee zal het 19 graden worden, landinwaarts wordt het rond 21 graden.Stel, je bent de zestig jaar gepasseerd en je pensioen komt steeds dichterbij of je bent net met pensioen gegaan. Je komt in een nieuwe fase van je leven terecht waarin je meer tijd hebt en je je leven opnieuw moet gaan inrichten. Lichamelijk en geestelijk actief blijven speelt hier een belangrijke rol bij. Want: hoe actiever je blijft, hoe langer je je goed blijft voelen en dus gezond blijft.Manuel Venderbos bezoekt in deze aflevering Rebecca van Leeuwen (65), directeur van jeugdtheaterschool Rabarber. Rebecca groeide op in Den Haag naast theater Pepijn. Als klein meisje werd ze hier besmet met het theatervirus. Nadat ze jaren als tv-regisseur bij de AVRO werkte, werd ze in 1985 gevraagd om een klein kindertheaterschooltje over te nemen. Inmiddels is Rabarber uitgegroeid tot een professionele jeugdtheaterschool met liefst 1200 leerlingen. Verder gaat Manuel koken met 60-plussers en is hij bij een optreden van de Florence Swingband.