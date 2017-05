Ter Leede maakt achterstand goed en houdt zicht op promotie, Noordwijk uitgeschakeld

REGIO - Ter Leede is nog twee duels verwijderd van promotie naar de derde divisie. De Sassenheimse hoofdklasser won dinsdagavond met 3-0 van Staphorst en maakte daarmee de 2-0 nederlaag van de uitwedstrijd goed. Noordwijk kan de promotie definitief op haar buik schrijven. De ploeg ging na verlenging voor de tweede keer onderuit tegen DOVO: 3-1.

Op de Roodemolen leek het er voor Ter Leede lange tijd niet naar uit te zien dat het zou winnen. Pas na een uur opende Oussama Siali de score. De openingstreffer werkte als een rode lap op een stier voor de Sassenheimers.Nog geen vijf minuten na de 1-0 verdubbelde Jeffrey Bok de marge. Vlak voor tijd voorkwam Siali met zijn tweede van de avond een verlenging en schoot Ter Leede zo een ronde verder. Zaterdag treft Ter Leede in de eerste finaleronde derdedivisionist ODIN ’59.Noordwijk verloor in het thuisduel met 2-3 van DOVO, maar leidde dinsdag na negentig minuten met 0-1. Een verlenging was noodzakelijk om een winnaar te krijgen, maar daarin bleek DOVO over de langste adem te beschikken.De Veenendaalse ploeg boog de minimale achterstand knap om naar 3-1 en is daardoor ten koste van Noordwijk door naar de volgende ronde van de nacompetitie.