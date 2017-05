Man aangehouden voor neersteken vrouw in park Zoetermeer

Een vrouw raakte gewond bij de steekpartij (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Een 31-jarige man uit Zoetermeer is dinsdagavond aangehouden voor betrokkenheid bij poging tot moord op een 30-jarige vrouw uit Zoetermeer. Volgens de politie heeft de man iets te maken met het incident, waarbij de vrouw maandagavond uit het niets werd gestoken in een park in haar woonplaats.





De verdachte kon dinsdagavond worden aangehouden na sporenonderzoek. De Zoetermeerder zit vast op het bureau. Het slachtoffer is inmiddels uit het ziekenhuis en weer thuis. Ze heeft volgens de politie nog wel veel pijn, maar is blij dat ze het heeft overleefd.





Het slachtoffer wandelde in een park aan de Broekwegschouw en werd plotseling beetgepakt door de verdachte. Hij stak haar met een scherp voorwerp en greep haar bij de keel. Het slachtoffer wist zich los te worstelen en de verdachte sloeg op de vlucht.