Politiehelikopter jaagt op gezochte man in Haagse duinen: 'Hij wist zich goed te verstoppen'

Foto: ANP

DEN HAAG - De Haagse politie is dinsdagavond druk geweest met een zoekactie naar een gezochte man. Bij de actie in het duingebied achter de Katwijkselaan in Kijkduin zijn een helikopter en speurhonden ingezet. Maar de man is niet gevonden. 'Hij heeft zich goed weten te verstoppen of zat toch niet in de duinen', zegt een politiewoordvoerder woensdag tegen Omroep West.

Rond 22.00 uur controleerde de politie in de Katwijkselaan een auto. Daarin troffen ze een persoon aan die 'gesignaleerd stond'. Maar die rende weg en wist te ontkomen via de duinen.



'We hebben het gebied afgezet en onder meer gezocht met de politieheli en de hondenbrigade. Helaas zonder resultaat, we hebben hem niet gevonden', zegt de woordvoerder.



Herrie



Wat de man op zijn kerfstok had en waarom hij dus gesignaleerd staat, wil de politie niet zeggen. Wel zegt de woordvoerder het jammer te vinden dat de man niet aangetroffen is. 'Dat is opmerkelijk, want een heli maakt warmtescans dus lukt het vaak wel.'



De zoekactie met de politieheli leverde veel geluid op, omdat er laag over de bebouwing van Kijkduin en Bohemen werd gevlogen. Of dit veel klachten heeft opgeleverd, kon de woordvoerder niet zeggen. Rond 23.30 uur was de politieheli weer gevlogen.



Door: Redactie Correctie melden