Zeker 48 incidenten in 2 jaar bij Zuiderparkbad, pasjessysteem alle zwembaden

DEN HAAG - Den Haag gaat een pasjessysteem invoeren in alle gemeentelijke zwembaden. Als iemand zich misdraagt krijgt die persoon geen toegang meer tot deze zwembaden. Dit zwemverbod varieert van een week tot maximaal vijf jaar. Aanleiding zijn de problemen in het Zuiderparkbad waar jongeren bezoekers en personeel bedreigen.

Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat in de periode januari 2015 tot en met april 2017 48 incidenten in het Zuiderparkbad bij de politie zijn geregistreerd. Dat zijn er gemiddeld 1,8 per maand. Het gaat om 11 aanrandingen of 'andere zeden', 7 keer ging het om overlast gevende jongeren, 5 keer ruzie tussen jongeren en 11 diefstallen. Ook heeft een jongen met een mes gezwaaid en is een meisje door een badmeester geslagen.Deze incidenten hebben geleid tot 3 bekeuringen, 2 keer een dagvaarding en 10 zwemverboden. In 27 gevallen was er geen vervolging mogelijk.De problemen in het Zuiderparkbad zijn aangekaart door een groep medewerkers van het zwembad. Zij schreven in een anonieme brief dat vooral Turkse en Marokkaanse jongeren het zwembad terroriseren . Naar aanleiding hiervan heeft wethouder Baldewsingh maatregelen genomen in het Zuiderparkbad en heeft hij onder meer extra beveiliging ingezet en cameratoezicht. Ook moeten mensen hun ID-bewijs laten zien als ze het zwembad bezoeken. Deze maatregelen hebben volgens de wethouder al effect. 'Het is rustiger geworden', schrijft hij.In de brief schrijft Baldewsingh verder: 'We hebben, mede met deze extra maatregelen, ingezet op een klimaat waarin iedere vorm vanontoelaatbaar gedrag direct consequenties heeft. Dit wordt door onze eigen medewerkers, door beveiligers en als het nodig is met behulp van politie-inzet uitgevoerd. In dit nieuwe klimaat geven we, op het moment dat sprake is van overlast of een misdraging, éénwaarschuwing. Bij een tweede keer wordt de veroorzaker van overlast uit het zwembad verwijderd.'Deze aanpak heeft volgens informatie van het zwembad de afgelopen weken geleid tot 23 personen die uit het zwembad zijn gestuurd en 6 personen hebben een zwemverbod gekregen.Maar hiernaast gaat hij dus een pasjessysteem invoeren in alle gemeentelijk zwembaden. Dat zorgt er voor dat de identiteit van bezoekers 'te allen tijde' bekend is. Bovendien kan de pas van bezoekers die zich misdragen voor bepaalde tijd gedeactiveerd worden zodat zij geen toegang krijgen tot alle gemeentelijke zwembaden. Wanneer dit systeem wordt ingevoerd is nog niet duidelijk.Daarnaast onderzoekt de wethouder of het gebruik van tourniquets bij de ingang ingevoerd kan worden. Het Hofbad in Ypenburg heeft dit al. Maar de kosten en impact hiervan zijn omvangrijk, schrijft de wethouder. Voor de zomer heeft hij hier meer duidelijkheid over.