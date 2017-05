Automobilist ramt geparkeerde auto's en slaat over kop

De auto kwam op zijn kop terecht. (Foto: Media TV)

TER AAR - Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag tegen twee geparkeerde auto's gebotst op de Geerweg in Ter Aar. De auto kwam op zijn kop tot stilstand.





Het ongeluk gebeurde rond 1.00 uur. Er was geen ander verkeer bij betrokken. De bestuurder is ter controle naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.



De bestuurder was tijdens een inhaalmanoeuvre de macht over het stuur verloren.

