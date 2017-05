Spookrijder op A4 niet aangetroffen

ZOETERWOUDE - Op de A4 reed woensdagochtend rond 6.10 uur een spookrijder tussen Zoeterwoude en knooppunt Ypenburg.

De ANWB waarschuwde automobilisten op te passen, rechts te houden en niet in te halen.Rond 6.20 uur trok de ANWB de waarschuwing in. De spookrijder was niet aangetroffen.