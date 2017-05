Trio vast voor autoinbraken

De politie arresteerde de verdachten bij winkelcentrum Herenhof. (Foto: Media TV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Twee mannen uit Utrecht en een man uit Vianen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden vanwege twee autoinbraken in Alphen aan den Rijn.

De politie was rond 1.00 uur gewaarschuwd dat er verdachte personen rondhingen bij een auto op de Pegasusstraat en een auto met caravan op de Wegastraat. Die liggen in dezelfde wijk. Bij beide auto's bleek een ruit ingeslagen.



De politie begon daarop een zoektocht naar de daders.



Glassplinters



Tijdens een controle op het Herenhof liepen de verdachten tegen de lamp. Een agent liet de auto van de verdachten rond 2.30 uur stoppen, zag glassplinters op de kleren en schoenen van de inzittenden en hield hen aan. In hun auto vond de agent spullen die eerder op de avond waren gestolen.



Door: Redactie Correctie melden