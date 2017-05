Grote problemen op A4 na kettingbotsing: 'Hier wil je niet zijn deze ochtend'

ZOETERWOUDE-DORP - Er zijn woensdagochtend grote problemen op de A4 richting Amsterdam. Daar gebeurde rond 7.40 uur een ongeluk waarbij vijf auto's betrokken waren.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Rond 8.10 uur werden alle rijstroken ter hoogte van Zoeterwoude-Dorp afgesloten. Dit leidde tot een file van ruim vijftien kilometer vanaf knooppunt Ypenburg. De ANWB waarschuwde automobilisten voor een vertraging van ruim drie uur.Rond 8.40 uur werden verschillende rijstroken weer vrijgegeven. Daardoor nam de file langzaam af in lengte. Rond 9.00 uur waren alle rijbanen weer open. 'Maar hier wil je niet zijn, deze ochtend', verzuchtte ANWB-woordvoerder Jon Bakker.Er zijn wel nog problemen voor knooppunt Nieuwe Meer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Ook daar gebeurde de ongeluk.Rond 8.45 uur gebeurde er ook een ongeluk op de A4 richting Den Haag, ter hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk. Hierbij was een motorrijder betrokken. Hier is de rechterrijstrook dicht. Dit leidt tot een vertraging van meer dan 25 minuten.