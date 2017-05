Tuincentrum dekmantel voor drugshandel, auto's vol hennep

Hennepplanten (Archieffoto)

WADDINXVEEN - De Waddinxveense eigenaar van een tuincentrum in Rotterdam-Prinsenland is aangehouden. Volgens de politie lijkt de zaak een 'dekmantel voor drugshandel'. Bij doorzoekingen zijn kilo's hennep en tienduizenden euro's gevonden. Ook de mede-eigenaar - een Capellenaar - is gearresteerd.

De politie was getipt er vreemde dingen zouden gebeuren bij het tuincentrum, daarom werd de zaak extra in de gaten gehouden.



Vrijdagmiddag rond 15.30 uur zagen agenten een overdracht van, naar later bleek, drie kilo hennep. Daarop werd post gevat bij het tuincentrum. Twee mannen gingen het tuincentrum binnen met een volle 'bigshopper'. Toen ze het tuincentrum verlieten, bleken zij ruim 23.000 euro bij zich te hebben. Hierop werd het tweetal aangehouden.



Auto's vol hennep



Vervolgens is het tuincemtrum systematisch doorzocht met een speurhonden. De aanwezige personen zijn één voor één gefouilleerd en aangehouden. Het gaat naast de eigenaren van het tuincentrum om een 37-jarige Delftenaar, 37-jarige man uit Bodegraven, 38-jarige Rotterdammer en een 29-jarige man uit Alblasserdam, die 5600 euro bij zich had.



De twee auto’s van de eigenaren van het tuincentrum zaten vol hennep. Zowel die auto’s als de hennep werden in beslag genomen.



Onderzoek voortgezet



De verdachten zijn door de officier in de loop van het weekend vrijgelaten, maar het onderzoek wordt voortgezet en zij zullen zich waarschijnlijk later voor de rechter moeten verantwoorden.



Door: Redactie Correctie melden