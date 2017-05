Vijf plekken om verkoeling te zoeken met het mooie weer

REGIO - Het lijkt tijdens de koffie nergens anders over te gaan, er is heerlijk weer in het vooruitzicht en vanaf donderdag is half Nederland vrij in verband met Hemelvaart. Dus volop reden om bij ons in de buurt te gaan genieten.

We hebben vijf plekken waar je goed van de zon en zoet water kan genieten op een rijtje gezet. Want we er is meer dan alleen zee en strand! Veel plezier en vergeet niet het meest actuele weerbericht even te bekijken, want niet zo veranderlijk als... precies!Het Valkenburgse Meer is een grote waterplas tussen Wassenaar en Leiden, bij Valkenburg. Er is een groot grasveld. Een deel van het water is erg ondiep en afgezet met paaltjes. Honden mogen niet op de ligweide, maar er is ook een speciaal hondenstrandje. waar honden het hele jaar los mogen en heerlijk kunnen zwemmen. Bijzonder aan deze plek is het stoomtreintje dat langsrijdt. Parkeren kan op de parkeerplaats aan de Voorschoterweg in Valkenburg.Het zwemstrand is ongeveer 400 meter lang en afgebakend. Op en rond het water wordt veel gedaan. Niet alleen wordt er gezeild ook zie je regelmatig mensen suppen en kanovaren. Ook wordt er getraind door de drakenbootvereniging. Let op waar hier je gaat liggen, aangezien er ook een plek voor naakt recreëren is. Azieweg, ZoetermeerHet strand 't Joppe Warmond ligt op het eiland Koudehoorn aan de westkant van de Kagerplassen in Teylingen. Je kan op het gras zitten en er is een klein strandje. Er varen voortdurend bootjes langs. Het eiland is alleen lopend of met de bereikbaar, vlakbij ligt een parkeerterrein. Stel je navigatie in naar Gemeentehaven 3, 2361 CM Warmond.De Zegerplas in Alphen aan den Rijn is een meer met een omtrek van ongeveer 4,5 kilometer. Je kan lekker een rondje meer wandelen, zwemmen , maar ook zeilen, surfen, duiken en varen. Ook kan je er waterskiën of wakeboarden op de kabelskibaan. En voor de kleintjes is er een kinderboerderij. Sportlaan, Alphen aan den RijnDe Dobbeplas in Nootdorp is een recreatieplas en -gebied van 64 ha. Het ligt op de grens met Pijnacker en het Bieslandse Bosn. De plas heeft een surfoever, een zandstrand, en speel- en ligweide. In de Dobbeplas komen veel watervogelsoorten voor, bijvoorbeeld de waterral, de roerdomp, de ijsvogel en de watersnip. Je kunt deze vogels observeren vanuit de observatie hut die aan de plas ligt. Oudeweg 75, Nootdorp