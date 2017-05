Politie vangt inbrekers in Haagse wijk Benoordenhout

DEN HAAG - Twee inbrekers zijn dinsdagavond aangehouden in de Haagse wijk Benoordenhout. Ze zouden rond half twaalf hebben geprobeerd om op de Ruychrocklaan door een raam van een huis naar binnen te klimmen. De politie begon na de melding een zoekactie naar de mannen.

Een buurtbewoonster vertelt tegen Omroep West dat ze ingehaald werd door twee politieauto's onderweg van werk naar huis. Ook zag ze ook een politiehelikopter boven de wijk.Toen ze even later zat te werken aan haar bureau, liep er een jongen in een t-shirt voorbij. 'Dat is gek om kwart over twaalf 's nachts.' Omdat ze de jongen niet had zien weglopen vermoedde ze dat hij onder haar raam stond en wees langslopende agenten op hem.Niet veel later konden de twee worden aangehouden. Een verdachte was in het water gesprongen. Toen hij was ingerekend kon volgens een woordvoerder van de politie de tweede ook snel worden aangehouden.