Opnieuw problemen op N14: verkeerslichten kort uitgevallen

DEN HAAG - Opnieuw problemen met de verkeerslichten op de Noordelijke Rondweg N14 rond Den Haag. Woensdagochtend vielen de verkeerslichten uit.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zitten de problemen in het computersysteem dat de verkeerslichten aanstuurt. Na een half uur zou de storing zijn verholpen. Of veel weggebruikers hier last van hebben gehad is niet duidelijk.Ook dinsdagochtend was het raak op de N14: door een technische storing bij de Sijtwendetunnel stond op verschillende verkeersborden dat de tunnel dicht zou zijn. Het verkeer kon echter gewoon door de tunnel rijden.