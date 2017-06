Honden speurinstructeur zoekt spoorloper!

DEN HAAG - Jeanette van der Meer uit Monster heeft met haar hond de opleiding tot speurinstructeur gedaan en wil graag de honden van andere mensen opleiden. Hiervoor is ze op zoek naar een spoorloper.

Een spoorloper is iemand die een spoor uitloopt, en een hond gaat u zoeken. Het gaat dus om het opleiden tot speuren naar mensenlucht, bijvoorbeeld als er een kind kwijt is.



De spoorloper moet graag buiten willen wandelen ook met regen en een paar uur per week beschikbaar zijn. Leeftijd is niet van belang maar een beetje richtingsgevoel wel handig. Er staat een vergoeding tegenover!



Ben je geinteresseerd of wil je meer informatie? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 54 54.



