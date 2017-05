Ei, ei, ei wat zijn ze blij: politici houden zich aan hun woord en maken vogels gelukkig

MIDDEN-DELFLAND - Met boerenkaas en boerenkarnemelk vieren boeren, milieuorganisaties en de Provincie woensdag dat er 100 hectare in Midden Delfland aangewezen zijn als weidevogelnatuur. Niet voor even, maar ook voor de verre toekomst. Met het realiseren van de verlengde A4 werd de intentie uitgesproken om ook een plek voor weidevogels te creëren. Dat is nu bewaarheid.

Weidevogels worden ernstig bedreigd in Nederland. Waar je vroeger nog enorme zwermen veldleeuweriken boven de weides zag vliegen, is er nu nog maar een enkeling. Ook de grutto laat zijn bijzondere roep steeds minder horen. Oorzaak is het gebrek aan weidegrond waar de vogels graag in broeden en hun jongen grootbrengen.Natuurorganisaties hebben nu samen met boeren en de Provincie 100 hectare in beheer. Op deze hectares wordt zo geboerd dat er genoeg voedsel is voor de vogels. Ook wordt het gras in de broedperiode langer gehouden waardoor de nesten veilig en beschut liggen. Of hiermee de grutto, die bijna alleen in Nederland broedt, gered is, is de vraag. Maar het is in ieder geval weer één plek erbij in de Randstad waar de weidevogels terecht kunnen.