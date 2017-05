'Beren' van de Frans Halsschool (DH) zoeken andere beren uit 1958

DEN HAAG - Margrietje uit de Vermeerstraat, Ria uit de Ferdinand Bolstraat en Nellie van Vaillantlaan (bij de Parallelweg) in Den Haag... Waar zijn jullie? Tineke van den Burg (meisjesnaam Middelkoop) zoekt jullie voor de reunie van de Frans Halsschool.

De meisjes zaten in 1958 samen met Tineke in klas 6B. Elk jaar komen de B(eer)tjes bij elkaar en 'omdat elk jaar de laatste keer kan zijn' hoopt Tineke (inmiddels 70) de meisjes te vinden. Margrietje heette Kins van achteren, Ria Damen en Nellie de Zwart. De kans is groot dat ze nu de achternaam van hun man voeren en dat maakt het zoeken een stuk lastiger.. Ria woont waarschijnlijk nog in Den Haag, van de andere dames heeft Tineke geen idee... Ben jij of ken jij een van de dames? Laat het SuperDebby weten! Mail superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending tussen 12 en 14 uur naar 070-3905454. Tineke zou ook nog graag twee mannen bereiken: Leo van der Wel en Wim van der Berg. Van beide heren heeft ze verder geen enkele informatie.

De reunie vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 september.







