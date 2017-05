Koud water kan kramp veroorzaken, Reddingsbrigade waarschuwt!

REGIO - Het zwemwater in Nederland kan het komende hemelvaartsweekeinde nog erg koud zijn. Hierdoor kunnen zwemmers kramp krijgen of onderkoeld raken. Daarvoor waarschuwt Reddingsbrigade Nederland woensdag. Komend weekeinde wordt het warm in Nederland: temperaturen van 25 tot 29 graden worden verwacht.





Op veel plaatsen zijn de reddingsbrigades al actief dit weekeinde, maar nog niet overal. De waarschuwing geldt niet alleen voor de Noordzee maar ook voor binnenwateren.



De Reddingsbrigade adviseert watersporters beschermende wetsuits te dragen en niet te lang in het water te blijven. Een andere tip is maar tot je knieën in het water te gaan als je niet kunt zwemmen. Het liefst wil de organisatie dat mensen alleen het water in gaan op plaatsen waar de brigade toezicht houdt.