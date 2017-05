Politie ontdekt illegaal vuurwerk via Marktplaats: 'Wij zitten ook op internet!'

De partij vuurwerk werd aangeboden op Marktplaats. (Foto: Instagram politie Noordwijk)

NOORDWIJK - De politie heeft woensdagochtend een partij illegaal vuurwerk in beslag genomen in Noordwijk.

De politie was het illegale vuurwerk op het spoor gekomen doordat de verkoper alles op Marktplaats aanbood.



'Niet zo slim', laat de politie via Instagram weten. 'Wij zitten ook op internet.' Om hoeveel vuurwerk het gaat is niet bekend. Ook is onduidelijk of de marktplaatshandelaar is opgepakt.



Door: Redactie Correctie melden