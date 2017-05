Moordverdachte Bert den D. voorlopig vrij

BENTHUIZEN - Bert den D. uit Benthuizen, die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw Rose Sulaiman, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechter woensdag bepaald. Den D. moet zich een dag voordat zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld melden.

Den D. woonde samen met Rose en hun zoontje in Thailand. De vrouw verdween in november 2007. Kort erna ging Den D. terug naar Nederland. Een jaar later vond de nieuwe bewoner van het huis in Thailand een lichaam in de beerput naast het huis. Zij is daarna in Maleisië begraven. In mei 2016 werden de resten van Sulaiman opgegraven. Het onderzoek dat het NFI vervolgens deed leidde in november vorig jaar tot de aanhouding van Den D. Sindsdien zat de man uit Benthuizen vast.Het onderzoek gaat nog zo lang duren dat de rechter Den D. naar huis stuurt. Volgens de rechtbank wegen de persoonlijke omstandigheden van verdachte zwaarder dan belang om hem vast te houden.De advocaat van Den D. reageerde verheugd op de beslissing van de rechtbank: 'Wij zijn blij dat de rechter snapt dat je een onschuldige man niet maanden vast kan zetten', zei hij woensdag tegen Omroep West.