Vijf uittips voor een lekker lang Pinksterweekend

REGIO - Bijna Pinksteren! Dat betekent een extra dagje vrij én extra veel leuke evenementen in de regio. Hieronder vijf tips. Wij kunnen niet kiezen, jij wel?

Voeg je aan de voet van de Burcht dit weekend voor een dag vol literatuur, muziek en kindertheater! Wie wordt er nou niet vrolijk van om samen liedjes te zingen , of boekjes voor te lezen? Daarnaast maakt je kind op een speelse manier kennis met het geschreven woord. Win-win, toch?Als je nog nooit in Schoonhoven bent geweest, is dit het moment om te gaan. Tijdens de Zilverdag staat de hoofdstad van het Nederlandse zilvergoed vol met kraampjes. Je kunt de hele stad rond snuffelen, zilver, sieraden en curiosa kopen en workshops volgen. Ga voor een schitterende eerste keer Schoonhoven!Altijd al een échte prins of prinses willen worden? Dan hebben we het ultieme uitje voor je in het vizier! Leer drakenvechten en dansen op Middeleeuwse muziek dit weekend. Er is ook een verhalenverteller die magische verhalen voordraagt over een vis die kan toveren. Natuurlijk verkleed je je in je beste koninklijke outfit.Trek in cultuur? Dan is de Wereld Fair helemaal je ding. De hele dag is er wereldmuziek, van samba tot Afrikaanse harp, te horen in de tuin van het Museum. Wil je liever een workshop Oegandese sieraden maken volgen, of een Japanse zwaardvechter bewonderen? Ook dan ben je aan het juiste adres.Zin in een dag vol (inter)nationale livemuziek? Dit 'grootste kleine festival van Den Haag' vindt al sinds jaar en dag plaats op de Soestdijksekade. Drink een biertje in de zon en luister naar je favoriete bands! Dit jaar komt onder meer George Baker met zijn Reservoir Dogs Band het feestje op stelten zetten.