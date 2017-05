Arantxa Rus zet stapje richting hoofdtoernooi Roland Garros

MONSTER - Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Roland Garros, het Grand Slam-tennistoernooi in Parijs. Rus had het zwaar tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova, maar trok dankzij twee gewonnen tie-breaks wel aan het langste eind.

De tennisster uit Monster verloor de eerste set met 6-4, maar herstelde zich knap. De tweede set pakte ze in een tie-break (7-5) en de derde set ging eveneens via een tie-break naar Rus. Ook die tie-break eindigde in 7-5.In de tweede kwalificatieronde treft Rus de Duitse Lina Gjorcheska.Kiki Bertens uit Wateringen is rechtsreeks geplaatst voor het vrouwentoernooi van Roland Garros. Volgens tennislegende Mats Wilander kan zij - net als vorig jaar - ver komen op het tennistoernooi in Parijs.In het mannentoernooi is Hagenaar Robin Haase rechtstreeks geplaatst.