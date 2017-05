Rutte en Pechtold houden formatieoverleg op Scheveningen

Rutte en Pechtold in gesprek op Scheveningen (Foto: ANP)

DEN HAAG - Overleggen over de formatie doe je niet alleen in de achterkamertjes van het Binnenhof, moeten Mark Rutte en Alexander Pechtold woensdag gedacht hebben. Ze kozen voor strandtent Werelds op Scheveningen om hun besprekingen over een mogelijk nieuw kabinet te voeren.





De twee hebben een kopje koffie gedronken en het ging er gemoedelijk aan toe. 'Er werd niet geschreeuwd, er werd gewoon met elkaar gesproken', zegt eigenaar Seitz van de strandtent tegen



Formatie



De formatie verloopt voorlopig stroef: de gesprekken raakten in een impasse nadat duidelijk werd dat een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er niet in zit. 'De uitkomst van dit overleg in deze mooie strandtent is waarschijnlijk bepalend voor het vervolg van deze formatiedag', zegt politiek verslaggever Frits Wester van RTL.



LEES OOK: Ondernemers Pier: 'Rutte en Klaver mogen hangend aan de ziplijn onderhandelen'





Een foto van de ontmoeting werd wereldkundig gemaakt door PVV-leider Geert Wilders. Of het gesprek tussen Rutte en Pechtold ook iets concreets heeft opgeleverd is nog niet duidelijk.De twee hebben een kopje koffie gedronken en het ging er gemoedelijk aan toe. 'Er werd niet geschreeuwd, er werd gewoon met elkaar gesproken', zegt eigenaar Seitz van de strandtent tegen RTL Nieuws . 'Ze waren heel aardig naar het personeel. En ze hebben nog een fooi gegeven ook!'De formatie verloopt voorlopig stroef: de gesprekken raakten in een impasse nadat duidelijk werd dat een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er niet in zit. 'De uitkomst van dit overleg in deze mooie strandtent is waarschijnlijk bepalend voor het vervolg van deze formatiedag', zegt politiek verslaggever Frits Wester van RTL.

Door: Redactie Correctie melden