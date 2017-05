Vier jaar cel en tbs voor insteken op kinderarts

De plaats van de steekpartij (Foto: Omroep West)

ZOETERMEER - Een vrouw van 37 is woensdag veroordeeld tot vier jaar cel en tbs voor het neersteken van een kinderarts van een consultatiebureau in Zoetermeer. Volgens de rechtbank is zij schuldig aan poging tot moord.





Volgens deskundigen is de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar, de rechtbank houdt daarmee rekening in de straf. Naast de celstraf en de behandeling moet de vrouw ook een schadevergoeding van 8000 euro betalen aan de arts. Zij kan door de aanval niet meer werken. En het is nog maar de vraag of zij überhaupt ooit weer aan de slag kan.



De vrouw had de arts al meerdere keren bedreigd. In augustus 2016 wist zij door te dringen tot de werkkamer van de arts. Met een stilletto stak zij in op het hoofd van de kinderarts. De vrouw hield de arts verantwoordelijk voor het autisme van haar zoontje. Dat zou veroorzaakt zijn door injectie.

