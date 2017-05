Huwelijk moet wijken voor brandende coniferenhaag

Brandweer bij partycentrum De Oude Tol | Foto: Ard Zandbergen

SASSENHEIM - Een stel dat woensdagmiddag wilde trouwen in De Oude Tol in Sassenheim moest noodgedwongen uitwijken naar het gemeentehuis. De boosdoener: een brandende coniferenhaag.

Het koppel zou trouwen en vervolgens ook borrelen en eten in het partycentrum in de Hoofdstraat in Sassenheim. Maar de huwelijksceremonie kon niet doorgaan omdat het pand vol met rook stond.



De coniferen hadden volgens de brandweer vlamgevat bij het verbranden van onkruid in de tuin naast De Oude Tol. De rook was vervolgens via het plafond van de garage van het partycentrum het gebouw ingetrokken. Het personeel dat binnen aan het werk was, moest het pand uit.



Toch nog feest



De brandweer heeft het gebouw geventileerd en metingen verricht. Rond 16.15 uur werd De Oude Tol weer vrijgegeven. Volgens een medewerker hing er toen een 'apart geurtje', in het pand.



Even later besliste het personeel dat het feest van het pasgetrouwde stel toch door kon gaan. 'Ze drinken eerst lekker een wijntje op het terras en gaan daarna dineren. Zo komt het toch allemaal nog goed', vertelde een medewerker tegen Omroep West.





Door: Sander Knura Correctie melden