Extra controle op honden in snikhete auto's

WESTLAND - De dierenpolitie gaat dit weekeinde extra controleren op parkeerplaatsen langs de stranden in de gemeente Westland, om te kijken of mensen hun huisdier niet in de auto hebben achtergelaten. Ondanks alle waarschuwingen van de afgelopen jaren vindt de dierenpolitie nog steeds huisdieren in auto's. Gemiddeld wel één keer per week', aldus brigadier Erik Smit.

Het gaat meestal om honden, weet Smit, maar soms vinden hij en zijn collega's ook een parkiet, of zelfs een kind. De laatste hond was afgelopen zondag, op de parkeerplaats in Ter Heijde. Het raam was een stukje open, dus ik kon de auto openmaken. Hij was er nog redelijk aan toe.'Landelijk zijn er dit jaar volgens de brigadier al twee honden omgekomen in snikhete auto's. In een auto kan het binnen tien minuten meer dan 50 graden worden als die in de zon staat', aldus Smit. Een hond krijgt uitdrogingsverschijnselen, nierproblemen, en uiteindelijk kan hij dus overlijden.'Als Smit een hond tegenkomt in een auto zal hij deze meteen bevrijden. Als het raam openstaat, probeer ik de auto open te maken zonder schade aan te richten, maar als dat niet gaat dan heb ik een speciaal apparaatje waarmee ik een zijruit kan breken.'Volgens de dierenpolitieman is er sowieso geen reden om je hond in de auto achter te laten als je dit weekend zelf op het strand gaat liggen. Tussen 's-Gravenzande en Kijkduin zijn er twee flinke stukken waar ook in de zomer honden mogen komen.'