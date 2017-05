Brandweer bevrijdt beknelde bestuurder

DEN HAAG - De brandweer heeft woensdagmiddag een beknelde bestuurder uit een auto bevrijd op de Laan van Hoornwijck in Den Haag. De automobilist raakte gewond bij een aanrijding met een bestelbus.

De auto raakte beschadigd waardoor de deur aan de bestuurderskant niet meer open kon. De brandweer moest de deur eruit halen. De twee andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. De auto lijkt total loss, ook de voorkant van het bestelbusje ligt in de kreukels.De bestuurder is na onderzoek met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat de oorzaak is van het ongeval is niet bekend, de verkeerspolitie is bezig met een onderzoek.