Leidse Haarlemmerstraat op de schop

Foto: Gemeente Leiden Foto: Gemeente Leiden

LEIDEN - De gemeente Leiden begint maandag aan de herinrichting van de Haarlemmerstraat. De winkelstraat krijgt nieuwe klinkers, straatlantaarns en bloembakken. Ook de Lange Mare krijgt een opknapbeurt. De werkzaamheden duren tot eind november.

De nieuwe inrichting krijgt een uitstraling die past bij het historische karakter van de straat en de Leidse identiteit. Zo zijn de nieuwe klinkers van natuursteen en komt er verlichting met een ouderwetse 'look'.



De winkels en woningen in de Haarlemmerstraat en de Lange Mare blijven tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar. Fietsers worden wel omgeleid met verkeersborden en verkeersregelaars.



Leidens Ontzet



De werkzaamheden starten vanaf twee zijden: vanaf de Turfmarkt wordt in oostelijke richting gewerkt, en vanaf de Hooigracht in westelijke richting.



Voor 3 oktober ligt het werk stil, zodat de festiviteiten ongehinderd kunnen plaatsvinden. Na 3 oktober start de laatste fase van het project met de herinrichting van de Lange Mare en het stuk van de Pelikaanstraat tot de Haven.



Feestelijke aftrap



Wethouder Paul Laudy geeft zondag om 17.30 uur in het bijzijn van de ondernemers en aannemer het officiële startsein. Voetballers Ricardo van Rhijn (Club Brugge), Randy Wolters (ADO De Haag) en freestyle basketballer Galdino Haimé geven een demonstratie en delen handtekeningen uit.



De opening vindt plaats op de hoek van de Haarlemmerstraat met de Turfmarkt.