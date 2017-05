Zeeman bestaat 50 jaar: Alphense familie ontvangt erepenning

De eerste Zeemanwinkel in Alphen aan den Rijn (Foto: Zeeman)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Winkelketen Zeeman bestaat donderdag vijftig jaar. De eerste Zeemanwinkel werd in 1967 geopend in Alphen aan den Rijn door Jan Zeeman. De familie Zeeman kreeg donderdagmiddag een erepenning uitgereikt van de gemeente Alphen aan den Rijn.

In de jaren die volgen neemt Zeeman meerdere winkels en warenhuizen over. Door de overnames is de winkelketen in 1980 uitgegroeid tot de grootste textielonderneming van Nederland. Wanneer oprichter Jan Zeeman in 1999 bij het bedrijf vertrekt, zijn er 530 filialen in binnen- en buitenland.



Het hoofdkantoor en het distributiecentrum van de textielwinkel staan nog altijd in Alphen. Zeeman heeft meer dan 1200 winkels in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Luxemburg.