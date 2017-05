'Femme fatale' uit Team West meldt zich

Foto: Omroep West

Beelden in Team West



De man had de vrouw in februari leren kennen via een Belgische datingsite. Hij sprak met haar af in Rijswijk en ze stelde voor om een appartement te huren om samen wat tijd door te brengen. Daarvoor moest borg betaald worden. Ze overtuigde de man om 500 euro voor haar te pinnen.Het contante geld werd vervolgens door de vrouw omgewisseld voor Paysafekaarten. Tijdens die transactie werd ze gefilmd. Daarna gaf ze aan dat ze zelf ook geld wilde pinnen. De vrouw verdween en kwam vervolgens niet meer terug.Nadat de beelden werden getoond in Team West , stapte de vrouw naar de politie. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. De bewakingsbeelden zijn van de website van Omroep West verwijderd.

