PvdA noemt Gedeputeerde Staten 'koffieclubje'

DEN HAAG - Ron Hillebrand van de PvdA Zuid-Holland heeft geen goed woord over voor de gedeputeerden van de provincie. 'Het is in sterke mate een koffiedrinkend gezelschap', vindt hij. Volgens Hillebrand hebben de bestuurders een gebrek aan ambitie en drive. 'Ze hebben het heel gezellig met elkaar, maar daar blijft het zo'n beetje bij.'

Volgens de PvdA blijven investeringen uit, waardoor de spaarrekening van de provincie snel volstroomt. Dit jaar is zo'n 35 miljoen niet uitgegeven. In totaal is de reserve van de provincie in 2016 zelfs opgelopen van 500 naar 650 miljoen. Geld dat volgens Hillebrand uitgegeven had moeten worden aan: infrastructuur, natuur en duurzaamheid. 'Het is een overheid die zich als een hamster gedraagt', vindt hij. 'Te veel geld uitgeven is natuurlijk ook niet goed, maar dit is onderpresteren.'Gedeputeerde Rogier van der Sande erkent dat het structurele overschot op de begroting een probleem is, maar hij maakt hier wel een kanttekening bij. 'Overheden hebben natuurlijk liever geld over dan te kort - laat ik dat even voorop stellen - maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat wij zo goed mogelijk voorspellen hoe en wanneer wij ons geld uitgeven.' De financiële man van de provincie trekt wel een andere conclusie dan Hillebrand. Dit betekent niet dat we projecten of plannen niet uitvoeren, maar het betekent dat we dingen later doen. Soms gaan ze gewoon de jaargrens over.'Coalitiepartij SP sluit zich hierbij aan. Er zijn investeringen die vertraging hebben opgelopen, daar moet naar gekeken worden', vertelt fractievoorzitter Lies van Aelst. 'Maar wij willen de burgers graag in het proces betrekken en dat kost nu eenmal tijd.' De SP is helemaal niet te spreken over de houding van de PvdA. 'Leuk dat je kritiek hebt op het huidige bestuur, maar wij troffen zes jaar geleden na de bestuursperiode van de PvdA een lege schatkist aan.' Van Aelst noemt het een andere manier van besturen. 'Wij geven geen geld uit dat we niet hebben.'D66 laat zich wat minder stevig uit over de woorden van Hillebrand. 'We willen best kijken naar wat er beter kan, maar om nu te zeggen dat men alleen koffie aan het drinken is, gaat wel erg ver', aldus fractievoorzitter Ria Oosterop. Volgens haar is het belangrijk om nu eerst rustig de tijd te nemen om de boel te evalueren. Hierbij zegt ze wel: 'Het is een probleem dat we moeten oplossen, want het is belangrijk dat we realistisch begroten.'Volgende week woensdag leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over zowel het beleid als de financiën. De jaarrekening 2016 ligt dan voor in de vergadering van Provinciale staten. Gedeputeerde Van der Sande zal in deze vergadering inhoudelijk ingaan op de kritiek van de PvdA.