Volvo Ocean Race: Thuisbasis AkzoNobel geopend op Scheveningen

Karsten Klein en schipper Simeon Tienpont | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De thuisbasis van team AkzoNobel in Scheveningen is woensdag officieel geopend. De zeilboot van AkzoNobel is de enige Nederlandse deelnemer aan de prestigieuze Volvo Ocean Race die volgend jaar in Den Haag finisht.

De zeilers hebben Scheveningen als thuisbasis gekozen om van hieruit te trainen voor een van de zwaarste zeilraces ter wereld. Schipper Simeon Tienpont nam woensdag de sleutel van het 'clubhuis' aan de Hellingweg in ontvangst.



‘Het is belangrijk om als Nederlands team een thuisbasis in eigen land te hebben’, zegt schipper Tienpont. ‘In Nederland heb je niet zo veel plekken waar de faciliteiten goed zijn, waar je makkelijk met de boot de zee op kan. Den Haag heeft die faciliteiten, dus is het niet zo gek dat we hier onze teambase hebben.’ Team AkzoNobel moet nog even wachten op de komst van de boot. Op 21 juni wordt deze te water gelaten in de haven van Scheveningen.



400.000 bezoekers



De Volvo Ocean Race start in oktober dit jaar in Alicante, om na 46.000 zeemijlen en stops in twaalf wereldsteden te finishen in de haven van Scheveningen. In 2015 fungeerde de haven als pitstop voor de mondiale zeilrace. Daar kwamen toen in drie dagen tijd meer dan 125.000 mensen op af.



Wethouder Karsten Klein verwacht in juni volgend jaar 400.000 bezoekers. De finish is op 23 juni 2018, de festiviteiten daar omheen duren negen dagen. Het is het grootste internationale evenement dat Den Haag ooit heeft georganiseerd.