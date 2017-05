Wethouder: Problemen Zuiderparkbad Den Haag door verharding maatschappij

DEN HAAG - Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) ziet de problemen in het Zuiderparkbad in Den Haag als een gevolg van de verharding van de samenleving. 'Helaas komt dat ook de zwembaden binnen terwijl dat plekken moeten zijn waar je graag naartoe gaat. Wangedrag pakken we daarom aan', zegt hij.

Een groep van twintig medewerkers en oud-medewerkers van het Zuiderparkbad kaartte het probleem aan. Zij schreven in een anonieme brief dat vooral Turkse en Marokkaanse jongeren bezoekers en personeel van het zwembad terroriseren. Er zou sprake zijn van aanrandingen, geweld en bedreigingen.In een brief aan de gemeenteraad schrijft de wethouder dat hij om overlast te voorkomen een pasjessysteem in alle gemeentelijke zwembaden gaat invoeren. Dat betekent dat iedereen die wil gaan zwemmen een pasje moet hebben. De verkoop van een los kaartje zonder een pasje komt te vervallen. Het zorgt ervoor dat de identiteit van zwemmers bekend is. Bovendien kan het pasje van mensen die zich misdragen geblokkeerd worden.'Maar alleen dit pasjessysteem is niet genoeg', zegt Baldewsingh. Er zullen ook fysieke maatregelen genomen moeten worden zoals poortjes.' Hij gaat onderzoeken of het mogelijk is om in alle gemeentelijke baden tourniquets te plaatsen.Hiernaast heeft de wethouder al drie weken eerder maatregelen genomen om overlast in het Zuiderparkbad op te lossen. Zo is er extra beveiliging gekomen, extra cameratoezicht en moeten bezoekers zich identificeren.Volgens de wethouder is de anonieme brief niet de directe aanleiding voor de maatregelen. 'Ik herken mij niet in deze anonieme brief want de schrijvers hadden het over dagelijkse politie-inzet en aanrandingen. Uit de politiecijfers blijkt dat dit niet aan de hand is. Toch vind ik dat wangedrag aangepakt moet worden en daarom nemen we maatregelen. Maar ik was dit al eerder van plan want we zijn al langer bezig met een verbetertraject', zegt hij. Hij erkent wel dat de anonieme brief een katalysator is geweest.Daarnaast stoort de wethouder zich aan de focus op Turkse en Marokkaanse jongeren. Volgens de briefschrijvers zouden vooral zij zich schuldig maken aan overlast en bedreigingen. 'De etnische achtergrond doet er niet toe', vindt Baldewsingh. 'Het zijn jongeren, Haagse jongeren. Ben ik een Surinaamse wethouder? Ik ben een Haagse wethouder die de belangen van Den Haag hoog in het vaandel heeft en werkt aan de stad van morgen.'