Staatssecretaris Sander Dekker reageert op woedende leraren

DEN HAAG - 'Ik heb daar een paar dingen gezegd die slecht zijn gevallen, daar baal ik ongelooflijk van', zegt Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs in Talkshow FRITS! van Omroep West. Leraren in het basisonderwijs zijn helemaal klaar met hem: ze vinden dat hij leraren heeft geschoffeerd.

'Ik heb nooit de indruk willen wekken dat in het basisonderwijs niet hard wordt gewerkt, of dat daar geen passievolle mensen zitten die er niet keihard en vol voor gaan.' Dekker beweerde in het debat dat hij weinig voelt voor het gelijktrekken van de salarissen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Als argument voerde hij aan: 'Een klas vol pubers is zwaarder dan eentje met basisschoolleerlingen.'Het lerarencollectief PO in Actie eist excuses van de staatssecretaris en wil verder dat er extra geld komt voor het basisonderwijs. In Talkshow FRITS! vertelt de staatssecretaris dat hij nu niets voor ze kan betekenen. Hij wijst erop dat het kabinet demissionair is en daarom geen grote besluiten kan nemen met zulke grote financiële consequenties.