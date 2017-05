Rijswijk huldigt helden voor reddingsacties: 'Ik zou het zo weer doen'

RIJSWIJK - In Rijswijk zijn woensdag vijf helden onderscheiden omdat ze allemaal een heldendaad hebben verricht. Richard Kwarten kreeg de bronzen legpenning van het Carnegie Heldenfonds omdat hij iemand uit een brandend huis redde. Martijn Muis, Robin Verspaandonck en twee agenten ontvingen de oorkonde van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen voor het redden van een te water geraakte automobilist.

Op 10 november 2016 redde Rijswijker Richard Kwarten een vrouw uit een brandend huis . Hij was op weg naar zijn werk toen hij de vlammen uit het pand aan de Sweelincklaan in Leiden zag komen. 'Als je zoiets ziet, onderneem je actie. Ik reed erheen en zag de vlammen uit de slaapkamers van de kinderen komen', zegt Kwarten.Hij aarzelde geen moment en redde de bewoonster uit de woning. Hij kreeg hierbij de hulp van een loodgieter die een ladder bij zich had. Voor de actie kreeg Kwarten woensdag de bronzen legpenning van het Carnegie Heldenfonds. Kwarten vindt het een eer. 'Ik zou het zo weer doen', zei hij op Radio West.Martijn Muis en Robin Verspaandonck aarzelden geen moment toen ze op 21 januari ‘s avonds op het Terras van Sion in Rijswijk een auto het water zagen inrijden . Ze sprongen het water in om de bestuurder uit de auto te halen en kregen daarbij hulp van twee agenten, Paul Dannenburg en Sean Jelsma, van basisteam Delft.De twee redders en de agenten ontvingen voor hun kordate optreden de oorkonde van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.