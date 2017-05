Jagers vrijgesproken van doodschieten beschermde vogels

Een jager. (Foto: ANP).

VOORSCHOTEN - Vijf jagers uit Voorschoten, Leiden en Wassenaar zijn woensdagmiddag vrijgeproken van het illegaal doden van drie beschermde vogels eind januari 2015 in Voorschoten.

De mannen, tussen de 54 en 85 jaar oud, werden ervan verdacht een houtsnip en twee kuifeenden gedood te hebben. Het Openbaar Ministerie had boetes tot 1200 euro geëist.



De jagers ontkennen het ooit op de houtsnip te hebben voorzien. Ze schoten hooguit op een houtduif. De houtsnip moet opgeschrokken zijn van de schoten, zeggen ze. Omdat er niet onderzocht is of de vogel daadwerkelijk is neergeschoten, komt de rechter tot vrijspraak. Hetzelfde geldt voor de twee kuifeenden.



Vrijspraak op alle gronden



Tenslotte werden de jagers ook vrijgeproken van in het donker jagen, buiten de toegestane tijden. De schoten die in het donker waren gehoord, waren geen jachtschoten, aldus de jagers. Het ging om zogenoemde 'vangschoten'. Die zijn bedoeld om eenmaal aangeschoten eenden niet onnodig te laten lijden, zo luidde het scenario dat door de verdediging was aangevoerd. Dat scenario kon volgens de rechtbank 'niet worden uitgesloten'. Hierdoor werden de vijf mannen van alle beschuldigingen vrijgeproken.



Fotograaf en vogelliefhebber Guido Aijkens hoorde op het Voorschotense landgoed Duivenvoorde geweerschoten en zag hoe één van de jagers een gewonde houtsnip uit een sloot viste. Aijkens maakte foto’s van het tafereel en plaatste deze op zijn website. Een Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren zag de foto’s en deed aangifte.