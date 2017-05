Oude Haagweg weer open na gelekte olie op de weg

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De Oude Haagweg is woensdagmiddag in beide richtingen gesloten tussen de Groen van Prinstererlaan en de Volendamlaan. Een vrachtwagen had een oliespoor achtergelaten. De weg is inmiddels weer open voor verkeer. Dit meldt de politie.







Volgens Regio15 reed de vrachtwagen richting het centrum en is het voertuig bij de Thorbeckelaan gekeerd. Hierdoor lag het oliespoor op beide weghelften.