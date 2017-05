Vrachtwagen botst op vrachtwagen; bestuurder bekneld

Foto: MediaTV

MAASDIJK - Op de A20 ter hoogte van Maasdijk en De Lier zijn woensdagavond twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Een van de bestuurders zat bekneld in de cabine van zijn vrachtwagen. De weg is dicht in de richting van Rotterdam.





Een derde vrachtwagen heeft zijn auto dwars op de weg gezet zodat anderen niet op het ongeval konden inrijden. De A20 blijft naar verwachting nog tot middernacht gesloten. Verkeer richting Rotterdam moet route U14 volgen.



Er is een traumahelikopter aanwezig. De beknelde bestuurder is door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe hij en de bestuurder eraan toe zijn.

