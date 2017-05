'Tikkende tijdbom' uit Zoetermeer wilde zoveel mogelijk vrouwen neersteken

Archieffoto

ZOETERMEER - Zoetermeerder Noah van der W. (27) zou in oktober bij een brug in Zoetermeer 'zoveel mogelijk' vrouwen hebben willen doodsteken met een groot keukenmmes. Daarom eiste het Openbaar Ministerie (OM) woensdagmiddag wegens 'voorbereiding van moord' een jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook wil het OM dat hij verplicht een psychiatrische en verslavingsbehandeling ondergaat.

Omdat de Zoetermeerder maar één meisje zag bij de brug, zou hij zijn voornemen hebben laten varen. 'Dat ene meisje als slachtoffer zou niet genoeg zijn geweest om zijn boodschap duidelijk te maken', aldus de aanklaagster bij de Haagse rechtbank. 'Hij is een tikkende tijdbom.'



De Zoetermeerse psychiatrisch patiënt is boos op alle vrouwen in Zoetermeer omdat hij denkt dat zij over hem roddelen: ze zouden in strijd met de waarheid in het rond whatsappen dat hij pedofiel is.





Keukenmes in buddyseat



Een maatschappelijk werkster trok aan de bel bij de politie. De Zoetermeerder zou haar al eerder hebben toevertrouwd dat hij op zoek was naar een plek waar veel vrouwen waren, 'zodat hij ze allemaal kon afmaken'. Ook had hij haar verteld dat hij speciaal voor de beoogde moorden een of meer messen in de buddyseat had verborgen van de scooter waarmee hij pizza's rondbracht. Later verhaalde hij over het gebeuren bij de brug. De politie hield de Zoetermeerder aan en vond inderdaad een groot keukenmes onder het scooterzadel.



De jongeman sprak woensdagmiddag rustig en beheerst tot de rechters: 'Ik heb wel een grote mond, maar ik heb er ook altijd gelijk bij gezegd dat ik het niet meen.' En over het mes: 'Dat heb ik bij me om te kunnen verdedigen, pizzakoeriers worden nu eenmaal vaak beroofd.'



Vrijspraak



Hij had het nooit echt willen doen, dat moorden, zo luidt zijn verdediging en die van zijn raadsman. Vrijspraak moet er volgen, aldus de advocaat. 'De maatschappelijk werkster is in paniek geschoten.' Hij wees erop dat er ook een behandelaar was 'die er voor geleerd heeft' en die vond 'dat er niet echt iets ernstigs aan de hand was'. De verdachte loopt al weer even op vrije voeten rond. Hij werd na vier maanden geschorst uit voorlopige hechtenis.



Als de rechtbank de eis volgt, hoeft hij niet meer terug naar de gevangenis maar zal de verplichte psychiatrische behandeling gelijk beginnen. De Zoetermeerder had al een strafblad. De rechter doet op 7 juni uitspraak.