Rijnsburger misbruikte eigen kinderen: 'Ik had de duivel in mijn hoofd'

RIJNSBURG - Een Rijnsburger (27) die vorig jaar kinderporno maakte van zijn eigen kinderen (1 en 4) werd in de nacht van 23 op 24 augustus gearresteerd na een tip van een Amerikaanse FBI-undercoveragent. Het OM eiste woensdagmiddag drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

De Rijnsburger was op de chatwebsite Kickchat in de val gelopen van de Amerikaanse rechercheur die hem om kinderporno vroeg, en die dat ook van hem kreeg. De Rijnsburger beloofde de Amerikaan 'tons off great stuff' en schoot foto's en filmpjes van zijn 1-jarige dochtertje en 4-jarige zoontje terwijl hij hen oraal misbruikte en betastte.



Hij diende de kinderen middelen toe om hen te laten slapen tijdens het filmen. De politie vond meer dan achthonderd van dat soort foto's en filmpjes bij hem thuis. En ook nog eens een hoeveelheid 'anoniem' kinderpornografisch materiaal dat de man van internet had geplukt.



Seksverslaving



'Ik had de duivel in mijn hoofd', zei de verdachte bij de politie. Woensdagmiddag voegde hij daar druk pratend aan toe dat hij 'in een roes leefde'. 'Door alcohol, medicijnen, drugs en slaaptekort.' Een psychiater sprak van een psychotische en seksuele stoornis.



De Rijnsburger was vroeger al eens behandeld voor seksverslaving, al noemt hij het zelf anders. 'Viermaal per dag masturberen: volgens mij is dat niet echt een seksverslaving.' Hij had vorig jaar een terugval, waarna hij begon met het maken van kinderporno. Nu zit hij vast in voorrarrest.





Supermarkt



Zijn vrouw heeft hem verlaten. Ze verhuisde en ligt met hem in scheiding, maar heeft het er moeilijk mee. 'In de supermarkt vroegen ze achter de kassa of ik er van af wist, of ik er iets mee te maken had', zo sprak de vrouw verbijsterd en huilend tegen de rechters. De jonge moeder staat er nu helemaal alleen voor.



De kinderen zelf zouden gelukkig weinig tot niets van het gebeuren hebben meegekregen. Wel zijn de foto's verspreid. De Rijnsburger deelde materiaal met een stuk of vier mannen.



'Alles kwijt'



De door de psychiater verminderd toerekeningsvatbaar verklaarde verdachte maakte een verwarde indruk. Hij beweerde dat er computerchips in zijn hoofd zijn aangebracht die zijn denken beïnvloeden. Hij wil best meewerken aan een psychiatrische behandeling: 'Maar dan moet ik wel eerst een röntgenscan krijgen om te kijken naar die chips in mijn nek.'



Zijn raadsvrouw vindt tbs niet nodig. 'Mijn cliënt is alles kwijt: zijn baan, zijn vrouw, zijn spullen, zijn goede naam.' De rechter doet 7 juni uitspraak.



Door: Cerberus