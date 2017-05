A4 Rotterdam-Den Haag hele nacht afgesloten bij Ketheltunnel

De Ketheltunnel van de A4 tussen Den Haag en Rotterdam (Foto: ANP)

DEN HAAG - De A4 in de richting van Den Haag en Rotterdam is nog tot donderdagochtend in beide richtingen gesloten bij de Ketheltunnel.





De weg moet dicht omdat er onderhoudswerkzaamheden worden verricht bij de tunnel.